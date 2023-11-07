Алиев открыл школу в Шуше и ознакомился с ходом реставрации мечети

Президент Азербайджана Республики Ильхам Алиев во вторник принял участием в церемонии открытия школы №1 в городе Шуша. Как сообщает сайт главы государства, Алиев в Шуше также осмотрел здание профессиональной школы и колледжа, ознакомился с ходом восстановительных работ в мечети Мамайы, проводимыми Фондом Гейдара Алиева. Б.Рустамбеков

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