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Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

ТЭК 08.11.2023 09:40

Нефть упала до минимума с июля и продолжает дешеветь

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться в ходе торгов в среду после того, как днем ранее они резко упали до минимальных значений с 21 июля.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:05 по бакинскому времени составляют $81,58 за баррель, что на $0,03 (на 0,04%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $3,57 (на 4,2%) - до $81,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,21 (на 0,27%) и составляет $77,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии она рухнула на $3,45 (на 4,3%) - до $77,37 за баррель.

Министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

Среди факторов, оказывающих давление на нефтяные котировки, ведомство отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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