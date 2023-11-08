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Происшествия 08.11.2023 10:51

В Иране у границы с Азербайджаном произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в среду на территории Ирана недалеко от границы с Азербайджаном, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 09:18 по бакинскому времени (08:18 МСК).

Эпицентр землетрясения имел координаты 39.28 градуса северной широты, 48.07 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 15 км.

Подземные толчки ощутили жители восьми районов Азербайджана, отметили сейсмологи.

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Тэги: ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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