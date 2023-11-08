В Иране у границы с Азербайджаном произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в среду на территории Ирана недалеко от границы с Азербайджаном, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Согласно оперативным данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 09:18 по бакинскому времени (08:18 МСК).
Эпицентр землетрясения имел координаты 39.28 градуса северной широты, 48.07 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 15 км.
Подземные толчки ощутили жители восьми районов Азербайджана, отметили сейсмологи.
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