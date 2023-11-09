Казатомпром заключил долгосрочный контракт с China National Uranium Company на поставку урана

АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" подписало контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Company Limited - CNUC (дочерняя организация China National Nuclear Corporation - CNNC), сообщила пресс-служба "Казатомпрома".

"Заключение данного контракта с крупной китайской энергетической компанией будет способствовать обеспечению растущей потребности Китая в чистой, безуглеродной электроэнергии и укреплению исторически долгосрочных отношений в атомной сфере между двумя странами", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, подписание долгосрочного контракта с компанией CNUC состоялось на выставке China International Import Expo 2023 в Шанхае в рамках сделки, ранее одобренной на годовом собрании акционеров "Казатомпрома" в мае 2023 года.

"Объемы и коммерческие условия контракта являются конфиденциальными и коммерчески чувствительными и не подлежат публичному раскрытию", - отмечается в пресс-релизе.

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) - крупнейшая китайская компания, работающая в сфере атомной энергетики. Штаб-квартира расположена в Пекине.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных энергетических станций и специального оборудования. Акции и GDR компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).