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Дальнее зарубежье 09.11.2023 14:11

Израиль и ХАМАС могут договориться о введении гуманитарной паузы и освобождении десятка заложников

США, Катар и Египет участвуют в переговорах по установлению трехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа для освобождения заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на осведомленные источники.

"Проходят переговоры, нацеленные на достижение гуманитарного прекращения огня на три дня в Газе в обмен на освобождение примерно десятка заложников, которых удерживает ХАМАС", - информирует AP со ссылкой на двоих египетских официальных лиц, представителя ООН и неназванного западного дипломата.

По данным агентства, сделка позволит доставить в Газу больше помощи, в том числе топливо. В соответствии с предлагаемой сделкой, некоторое количество топлива также будет поступать в анклав под наблюдением ООН для распределения по больницам и пекарням.

По словам официальных лиц, в соответствии с обсуждаемым соглашением, ХАМАС должен будет освободить около 10 гражданских заложников, большинство из которых являются владельцами иностранных паспортов, а также предоставить посредникам полный список заложников.

По словам представителя египетских властей, детали потенциальной сделки обсуждали на этой неделе в Каире. В них принимали участие директор ЦРУ Уильям Бернс и израильская делегация. Египетский чиновник сообщил, что посредники в переговорах завершают составление проекта соответствующего соглашения.

При этом неназванный дипломат указал на сложность проведения переговоров из-за участия в них сторон, которые придерживаются разных позиций.

AP напоминает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что любое временное прекращение огня должно сопровождаться освобождением заложников, захваченных ХАМАС во время нападения боевиков группировки на Израиль 7 октября. Израиль заявил, что в секторе Газа в настоящее время удерживают около 240 заложников - как израильтян, так и лиц с иностранными паспортами.

Израиль запретил поставки топлива в сектор Газа с начала войны, утверждая, что ХАМАС перенаправит его для использования в военных целях. За последний месяц в Газу поступило лишь ограниченное количество помощи - питьевой воды, продовольствия и медикаментов. Сотрудники гуманитарных организаций отмечают, что этого недостаточно для удовлетворения потребностей местных жителей.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС. В результате в анклаве погибли более 10 тыс. человек. Десятки тысяч получили ранения.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, ПАУЗА, ВОЗМОЖНОСТЬ


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