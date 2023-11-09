Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3B" в четверг успешно вывела на геостационарную орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E, сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).
Запуск ракеты был осуществлён в 19:23 по Пекинскому времени (15:23) со стартовой площадки космодрома Сичан.
Выведенный аппарат был создан Китайской академией космических технологий (CAST) для предоставления услуг спутникового телевидения и обеспечения радиовещания. Также, по данным корпорации, он оснащён полезной нагрузкой, которая позволит ему передавать данные в различных диапазонах и продемонстрировать технологию обработки данных нового поколения.
По плану корпорации, ChinaSat-6E заменит находящийся на орбите с 2007 года ChinaSat-6B.
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