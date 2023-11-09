Байден не исключает новых американских ударов по связанным с КСИР объектам

Президент США Джо Байден заявил, что США, если потребуется, будут готовы нанести еще удары по объектам, имеющим отношение к иранскому Корпусу стражей Исламской Революции (КСИР), передают в четверг американские СМИ.

"Да, если это будет необходимо", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста, будут ли США готовы нанести еще удары по таким объектам.

Ему также задали вопрос, почему США ранее на этой неделе обстреляли в Сирии объект, предположительно, контролируемый КСИР.

"Мы это сделали, потому что ранее они атаковали нас", - ответил президент США.

Телеканал CNN в ночь на четверг сообщил, что США информировали Иран, что не хотят эскалации обстановки на Ближнем Востоке.

По информации американского высокопоставленного военного чиновника, на которого ссылается канал, Вашингтон предпринял "дополнительные меры для прямого общения с Ираном, связанными с Ираном группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами". По его словам, целью США было "прояснить", что у Вашингтона "нет намерений, направленных на эскалацию конфликта в регионе".

По словам чиновника, США, в частности, разместили дополнительные батареи ЗРК Patriot на своих базах на Ближнем Востоке после "атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок в Ираке и Сирии".

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что авиация США нанесла удар по объекту проиранских сил на востоке Сирии. Американская сторона утверждает, что объект имел отношение к КСИР.

В последние недели ряд военизированных группировок периодически наносят удары по американским базам в Ираке и Сирии. Предполагается, что эти группировки связаны с Ираном.