Сенат утвердил кандидатуру Либби на пост посла США в Азербайджане

Сенат (верхняя палата Конгресса) США утвердил кандидатуру Марка Либби на пост американского посла в Азербайджане.

Как отмечается в информации Конгресса, голосование по этому вопросу было проведено 8 ноября.

Кандидатура Либби на должность посла в Азербайджане ранее была выдвинута президентом США Джо Байденом.

Марк Либби - кадровый дипломат, имеющий ранг советника-посланника. Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах

в представительстве США при Европейском союзе в Брюсселе. Другие зарубежные командировки включают поездки в Варшаву, Нассау, Никосию и Багдад. Свободно говорит на польском и французском языках.

Р.Керимов