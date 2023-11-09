Сенат утвердил кандидатуру Либби на пост посла США в Азербайджане

Сенат (верхняя палата Конгресса) США утвердил кандидатуру Марка Либби на пост американского посла в Азербайджане.
Как отмечается в информации Конгресса, голосование по этому вопросу было проведено 8 ноября.
Кандидатура Либби на должность посла в Азербайджане ранее была выдвинута президентом США Джо Байденом.
Марк Либби - кадровый дипломат, имеющий ранг советника-посланника. Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах
в представительстве США при Европейском союзе в Брюсселе. Другие зарубежные командировки включают поездки в Варшаву, Нассау, Никосию и Багдад. Свободно говорит на польском и французском языках.
Р.Керимов
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