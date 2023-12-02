Новый посол США в Азербайджане прибыл в Баку

Новый посол США в Азербайджане Марк Либби в субботу прилетел в Баку, сообщило американское посольство в Азербайджане.
«Мы с нетерпением ждем возможности начать работу по развитию американо-азербайджанских отношений и по достижению прочного мира в регионе»,- говорится в сообщении посольства.
Марк Либби - кадровый дипломат, имеющий ранг советника-посланника. Ранее он занимал должность заместителя главы миссии и временного поверенного в делах в представительстве США при Европейском союзе в Брюсселе. Другие зарубежные командировки включают поездки в Варшаву, Нассау, Никосию и Багдад. Свободно говорит на польском и французском языках.
Р.Ахмедов
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