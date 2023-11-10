Трамп вызывает большее доверие избирателей в вопросах внешней политики - опрос

Избиратели США доверяют бывшему президенту Дональду Трампу в решении вопросов с Украиной, Израилем и Китаем больше, чем президенту Джо Байдену, свидетельствуют данные опроса Bloomberg News и Morning Consult.

Так 46% респондентов заявили, что доверяют Трампу в вопросе налаживания отношений между США и Китаем, при этом его оппоненту Байдену в этом вопросе свое доверие выразили 34%.

20% опрошенных заявили, что не доверяют ни одному из них в проведении внешней политики в отношении Китая.

В то же время 45% респондентов готовы доверить Трампу решение ситуации с Украиной, Байден получил 34%. Но 21% опрошенных заявили, что ни один из кандидатов не заслуживает доверия в разрешении этого вопроса.

Между тем, 43% сообщили, что Трамп может способствовать разрешению палестино-израильского конфликта. 33% считают, что с этим справится Байден.

Однако 24% респондентов заявили, что не доверяют ни Трампу, ни Байдену в решении конфликта на Ближнем Востоке.

В опросе Bloomberg News и Morning Consult приняли участие 4 тыс. 922 зарегистрированных избирателя в семи штатах. Опрос проводился онлайн с 30 октября по 7 ноября и имеет погрешность в один процентный пункт.