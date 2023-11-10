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Израильские военные заявляют, что захватили ключевые позиции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что отбила у группировки ХАМАС ключевые позиции в секторе Газа, пишет издание The Times of Israel.

Согласно израильским военным, в ходе операции по захвату этих позиций удалось также уничтожить командный пункт ХАМАС, туннели, а также установки, с которых запускали ракеты.

Кроме того, по их информации, в ходе боев в районе Аш-Шати они "ликвидировали 150 боевиков ХАМАС".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМИЯ, ГАЗА, ПОЗИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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