Израильские военные заявляют, что захватили ключевые позиции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что отбила у группировки ХАМАС ключевые позиции в секторе Газа, пишет издание The Times of Israel.

Согласно израильским военным, в ходе операции по захвату этих позиций удалось также уничтожить командный пункт ХАМАС, туннели, а также установки, с которых запускали ракеты.

Кроме того, по их информации, в ходе боев в районе Аш-Шати они "ликвидировали 150 боевиков ХАМАС".