Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 72.90 -3.76 Brent 77.42 -3.76

Дальнее зарубежье 17.11.2023 12:03

Армия Израиля сообщила о ночных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные в ночь на пятницу нанесли авиаудары по многочисленным объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛ заявили, что удары были нацелены, в частности, на хранилища с оружием в анклаве. Кроме того, в ЦАХАЛ указали, что провели операцию в районе блокпоста ХАМАС на севере Газы, где обнаружили беспилотники и другие виды вооружения.

Согласно заявлению израильской армии, военные также провели бой против членов ХАМАС, которые укрывались в здании школы, несколько бойцов уничтожены.

Между тем, ранее сирийские СМИ сообщали, что израильские военные, предположительно, нанесли авиаудары по ряду объектов в Дамаске и его окрестностях.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в секторе Газа, по палестинским данным, превысило 11,5 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМИЯ, ХАМАС, УДАРЫ


Похожие новости


Израильские военные заявляют, что захватили ключевые позиции в Газе Израильские военные предупредили о готовности наносить удары по любым целям на Ближнем Востоке Израильские военные сообщают об уничтожении тоннелей ХАМАС в секторе Газа Израильская армия вошла в город Газа, завершив его окружение Армия Израиля изучит данные о тренировочных лагерях ХАМАС близ границы с сектором Газа Представитель израильской армии сказал, что пока не удается взять ситуацию в стране под полный контроль Армия обороны Израиля на фоне ракетных обстрелов заявила о готовности к войне В Израиле приняли решение усилить армию и полицию, а также упростить получение оружия Израильская армия сообщила о пуске двух ракет по Израилю из Ливана Израильская армия нанесла удар по палестинцам в секторе Газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az