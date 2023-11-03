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Дальнее зарубежье 03.11.2023 17:01

Израильские военные сообщают об уничтожении тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают обнаружение и уничтожение подземных тоннелей ХАМАС в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале армии в пятницу.

"Солдаты из подразделения "Яхалом" (подразделение инженерии особого назначения - ИФ) в сотрудничестве с военными инженерами из батальона 7107, бронетанковым корпусом и бригадами "Нахаль" и "Негев" выявили и нейтрализовали туннели ХАМАС во время специальных операций в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для уничтожения тоннелей военнослужащие использовали взрывчатку.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМИЯ, ГАЗА, ТОННЕЛИ


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