Израильские военные сообщают об уничтожении тоннелей ХАМАС в секторе Газа

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают обнаружение и уничтожение подземных тоннелей ХАМАС в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале армии в пятницу.

"Солдаты из подразделения "Яхалом" (подразделение инженерии особого назначения - ИФ) в сотрудничестве с военными инженерами из батальона 7107, бронетанковым корпусом и бригадами "Нахаль" и "Негев" выявили и нейтрализовали туннели ХАМАС во время специальных операций в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для уничтожения тоннелей военнослужащие использовали взрывчатку.