Израильская армия ведет поиск главарей ХАМАС в подземных тоннелях в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время сосредоточила усилия на сети подземных туннелей в районе города Хан-Юнис, сообщает в среду издание The Jerusalem Post.
В ЦАХАЛ считают, что высокопоставленные лидеры ХАМАС могут скрываться именно в этой зоне.
По данным издания, израильские военные вывели тысячи военнослужащих с севера сектора Газа и одновременно - нарастили свои действия в центре анклава и на юге.
Согласно заявлению ЦАХАЛ, накануне военные поразили более 150 целей, связанных с ХАМАС в секторе Газа, и уничтожили десятки членов группировки.
В израильской армии также сообщили в среду, что нанесли очередные авиаудары по позициям ливанского шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана.
Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназваного египетского чиновника сообщает, что представители Израиля в среду прибыли в Каир на очередные переговоры с палестинским движением ХАМАС по возможному обмену заложниками. По данным собеседника AP, Египет и Катар пытаются добиться освобождения гражданских заложников в секторе Газа в обмен на прекращение огня и освобождение из израильских тюрем очередной группы палестинских заключенных.
ХАМАС в свою очередь по-прежнему настаивает на прекращении боевых действий, прежде чем обсуждать освобождение заложников. Израиль со своей стороны категорически отвергает это требование.
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