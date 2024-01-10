Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8584 RUR   0.0189 GBR   2.1594 TRY   0.0567

Цена на нефть

09.01 $/bbl +/- WTI 72.24 +1.47 Brent 77.59 +1.47

Дальнее зарубежье 10.01.2024 19:20

Израильская армия ведет поиск главарей ХАМАС в подземных тоннелях в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время сосредоточила усилия на сети подземных туннелей в районе города Хан-Юнис, сообщает в среду издание The Jerusalem Post.

В ЦАХАЛ считают, что высокопоставленные лидеры ХАМАС могут скрываться именно в этой зоне.

По данным издания, израильские военные вывели тысячи военнослужащих с севера сектора Газа и одновременно - нарастили свои действия в центре анклава и на юге.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, накануне военные поразили более 150 целей, связанных с ХАМАС в секторе Газа, и уничтожили десятки членов группировки.

В израильской армии также сообщили в среду, что нанесли очередные авиаудары по позициям ливанского шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназваного египетского чиновника сообщает, что представители Израиля в среду прибыли в Каир на очередные переговоры с палестинским движением ХАМАС по возможному обмену заложниками. По данным собеседника AP, Египет и Катар пытаются добиться освобождения гражданских заложников в секторе Газа в обмен на прекращение огня и освобождение из израильских тюрем очередной группы палестинских заключенных.

ХАМАС в свою очередь по-прежнему настаивает на прекращении боевых действий, прежде чем обсуждать освобождение заложников. Израиль со своей стороны категорически отвергает это требование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, АРМИЯ, ОПЕРАЦИЯ, ГАЗА


Похожие новости


Армия Израиля нанесла 10 тыс. авиаударов с начала операции против ХАМАС Руководство ЦАХАЛ заявило о готовности к следующему этапу операции против ХАМАС Армия Израиля сообщила о ночных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа Израильские военные заявляют, что захватили ключевые позиции в Газе Израильские военные предупредили о готовности наносить удары по любым целям на Ближнем Востоке Израильские военные сообщают об уничтожении тоннелей ХАМАС в секторе Газа Израильская армия вошла в город Газа, завершив его окружение Армия Израиля изучит данные о тренировочных лагерях ХАМАС близ границы с сектором Газа Представитель израильской армии сказал, что пока не удается взять ситуацию в стране под полный контроль Армия обороны Израиля на фоне ракетных обстрелов заявила о готовности к войне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az