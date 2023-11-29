Руководство ЦАХАЛ заявило о готовности к следующему этапу операции против ХАМАС

Глава генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцль Халеви утвердил планы боевых действий, которые военные должны будут выполнять после конца перемирия с группировкой ХАМАС.
"Мы знаем, что надо делать, и мы готовы к следующему этапу операции", - приводит The Times of Israel слова Халеви.
Утверждение планов прошло на встрече Халеви с командирами в штаб-квартире Южного военного округа ЦАХАЛ.
В свою очередь глава израильского Минобороны Йоав Галлант в среду заявил, что ЦАХАЛ готов к незамедлительному возобновлению боевых действий. В то же время на встрече с руководством разведки "Моссад" и общей службы безопасности "Шин-Бет", с командованием ЦАХАЛ Галлант заявил, что Израиль прикладывает все силы для возвращения заложников.
По данным израильских СМИ, начиная с прошлой пятницы, когда перемирие вступило в силу, освобождены 50 израильтян и 150 палестинцев, что соответствует условиям первоначально достигнутого соглашения.
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