Израильские военные предупредили о готовности наносить удары по любым целям на Ближнем Востоке

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Ха-Леви заявил, что израильские ВВС готовы действовать и наносить удары по любым целям в регионе.
"Мы ведем войну уже месяц, мы наносим серьезный ущерб ХАМАС, подрываем руководство ХАМАС, нападаем на командиров, на террористов, разрушаем инфраструктуру ХАМАС в Газе. Мы также постоянно готовы к действиям в других районах", - сказал он при посещении базы 140-й эскадрильи ВВС ЦАХАЛ.
Он добавил: "На этой базе знают, как добраться в любую точку Ближнего Востока".
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари также заявил о возможности нанесения авиаударов по целям во всем ближневосточном регионе.
"Военно-воздушные силы Израиля защищают пехотные подразделения по мере их продвижения. Параллельно те же израильские военно-воздушные силы наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля", - сказал он на брифинге.
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