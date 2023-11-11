Илон Маск дал совет Израилю по действиям в секторе Газа

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск на фоне конфликта Израиля и радикальной группировки ХАМАС призвал еврейское государство оказывать гуманитарную помощь сектору Газа, так как это, с его точки зрения, помешает радикалам "разжечь оппозицию израильскому правительству" в мире. Заявление предпринимателя прозвучало в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.
"[ХАМАС] действительно хотел совершить самые ужасные злодеяния, какие только мог, чтобы спровоцировать максимально агрессивный ответ со стороны Израиля, а затем использовать этот агрессивный ответ для сплочения мусульман всего мира на стороне Газы и Палестины... Что им и удалось сделать", - заявил Маск.
По его словам, чтобы исправить ситуацию, Израилю необходимо "совершать самые заметные акты доброты, которые только возможно". С точки зрения бизнесмена, это именно то, что помешает целям ХАМАС.
В качестве примера он привел строительство мобильного госпиталя на территории сектора Газа. "Я рекомендую это сделать... Ну, знаете, есть еда, вода, предметы медицинского назначения", - подчеркнул Маск.
МИД Азербайджана считает провокацией заявление посла Ирана в Армении
Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств - Байрамов
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между правительствами Азербайджана и Грузии
ГНС увеличила за 10 мес. сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование на 14%
Российский газ продолжает поступать в многие страны ЕС, в том числе формально отказавшиеся от него - Миллер
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник ChinaSat-6E
Профсоюз голливудских актеров договорился с медиакомпаниями и приостановил забастовку
Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев превысил 1,7 млн человек - ГАТ
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире