Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8201 RUR   0.0183 GBR   2.0958 TRY   0.0597

Цена на нефть

07.11 $/bbl +/- WTI 77.37 -3.45 Brent 81.61 -3.57

Дальнее зарубежье 11.11.2023 15:30

Илон Маск дал совет Израилю по действиям в секторе Газа

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск на фоне конфликта Израиля и радикальной группировки ХАМАС призвал еврейское государство оказывать гуманитарную помощь сектору Газа, так как это, с его точки зрения, помешает радикалам "разжечь оппозицию израильскому правительству" в мире. Заявление предпринимателя прозвучало в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

"[ХАМАС] действительно хотел совершить самые ужасные злодеяния, какие только мог, чтобы спровоцировать максимально агрессивный ответ со стороны Израиля, а затем использовать этот агрессивный ответ для сплочения мусульман всего мира на стороне Газы и Палестины... Что им и удалось сделать", - заявил Маск.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, Израилю необходимо "совершать самые заметные акты доброты, которые только возможно". С точки зрения бизнесмена, это именно то, что помешает целям ХАМАС.

В качестве примера он привел строительство мобильного госпиталя на территории сектора Газа. "Я рекомендую это сделать... Ну, знаете, есть еда, вода, предметы медицинского назначения", - подчеркнул Маск.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, МАСК, СОВЕТ


Похожие новости


Глава Пентагона призвал Израиль не допустить эскалации на Ближнем Востоке Ожесточенные бои развернулись вблизи больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа Макрон раскритиковал методы израильских военных в Газе и призвал к прекращению огня Израильские военные заявляют, что захватили ключевые позиции в Газе Блинкен призвал Израиль прилагать больше усилий для минимизации ущерба для мирных палестинцев в ходе операции против ХАМАС Гуманитарные паузы в секторе Газа не означают прекращение огня - Нетаньяху Почти 10 тыс. ракет запустили из сектора Газа по Израилю за месяц конфликта с ХАМАС Израильские военные не ставят временные рамки для операции в секторе Газа Израильские военные окружили бункер лидера ХАМАС Синвара, утверждает министр обороны Израиля Глава Минобороны Израиля утвердил дальнейшие планы операции в Газе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az