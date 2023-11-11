Илон Маск дал совет Израилю по действиям в секторе Газа

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск на фоне конфликта Израиля и радикальной группировки ХАМАС призвал еврейское государство оказывать гуманитарную помощь сектору Газа, так как это, с его точки зрения, помешает радикалам "разжечь оппозицию израильскому правительству" в мире. Заявление предпринимателя прозвучало в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

"[ХАМАС] действительно хотел совершить самые ужасные злодеяния, какие только мог, чтобы спровоцировать максимально агрессивный ответ со стороны Израиля, а затем использовать этот агрессивный ответ для сплочения мусульман всего мира на стороне Газы и Палестины... Что им и удалось сделать", - заявил Маск.

По его словам, чтобы исправить ситуацию, Израилю необходимо "совершать самые заметные акты доброты, которые только возможно". С точки зрения бизнесмена, это именно то, что помешает целям ХАМАС.

В качестве примера он привел строительство мобильного госпиталя на территории сектора Газа. "Я рекомендую это сделать... Ну, знаете, есть еда, вода, предметы медицинского назначения", - подчеркнул Маск.