Германия в сентябре нарастила импорт лесных орехов из Азербайджана почти в 71 раз

Германия в январе-сентябре 2023 года импортировала из Азербайджана 3,229 тыс. тонн очищенных лесных орехов, что в 1,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли на 65,1%, до 17,577 млн евро.

В сентябре Азербайджан экспортировал в Германию 149 т этой продукции (рост в 70,9 раза в годовом исчислении). В стоимостном выражении экспорт вырос в 35,9 раза и составил 0,826 млн евро.

По данным Destatis, в 2022 году Германия увеличила на 3,7% импорт очищенных лесных орехов из Азербайджана по сравнению с 2021 годом, до 2,437 тыс. т. В стоимостном выражении поставки за отчетный период выросли на 2,6%, до 14,331 млн евро.

Р.Керимов