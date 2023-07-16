Германия увеличила в январе-мае импорт лесных орехов из Азербайджана в 1,7 раза

Германия в мае этого года импортировала из Азербайджана 192 т очищенных лесных орехов на 1,019 млн евро, говорится в материалах Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт очищенных лесных орехов в Германию из Азербайджана в мае 2023 года снизился в физическом выражении в 3,1 раза, в денежном – в 3,4 раза.
В целом, в январе-мае Азербайджан экспортировал в Германию 2,428 тыс. т лесных орехов (+1,7 раза) на 13,101 млн евро (+1,6 раза).
Р.Керимов
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана
В Баку выразили недоумение и разочарование заявлением МИД РФ по Карабаху
Власти Азербайджана в I полугодии направили свыше 2,1 млрд манатов на оборону и нацбезопасность
Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-июне увеличился на 13%, капвложения - на 0,2%
Раскрываемость преступлений в Баку в I полугодии составила 88,5% - прокуратура
Госагентство ОМС направит свыше 0,8 млн манатов на закупку оборудования для Yeni Klinika
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Южная Корея анонсировала новую поставку техники для Украины
Премьера Израиля выписали из больницы после обследования
Путин заявляет, что Украина не добилась успехов в ходе контрнаступления
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
Сотрудники AccessBank стали победителями конкурса Фонда Развития Предпринимательства
ОАО «Norm» достигло высоких финансовых результатов в 2022 году
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС