Германия увеличила в январе-мае импорт лесных орехов из Азербайджана в 1,7 раза

Германия в мае этого года импортировала из Азербайджана 192 т очищенных лесных орехов на 1,019 млн евро, говорится в материалах Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт очищенных лесных орехов в Германию из Азербайджана в мае 2023 года снизился в физическом выражении в 3,1 раза, в денежном – в 3,4 раза.

В целом, в январе-мае Азербайджан экспортировал в Германию 2,428 тыс. т лесных орехов (+1,7 раза) на 13,101 млн евро (+1,6 раза).

Р.Керимов