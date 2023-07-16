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АПК 16.07.2023 14:05

Германия увеличила в январе-мае импорт лесных орехов из Азербайджана в 1,7 раза

Германия в мае этого года импортировала из Азербайджана 192 т очищенных лесных орехов на 1,019 млн евро, говорится в материалах Федерального статистического управления ФРГ (Destatis), которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт очищенных лесных орехов в Германию из Азербайджана в мае 2023 года снизился в физическом выражении в 3,1 раза, в денежном – в 3,4 раза.

В целом, в январе-мае Азербайджан экспортировал в Германию 2,428 тыс. т лесных орехов (+1,7 раза) на 13,101 млн евро (+1,6 раза).

Р.Керимов

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОРЕХИ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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