Германия утроила в октябре закупки лесных орехов в Азербайджане

Германия в январе-октябре 2023 года импортировала из Азербайджана 3,6 тыс. тонн очищенных лесных орехов, что в 1,9 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли в 1,7 раза, до 19,6 млн евро.

В октябре Азербайджан экспортировал в Германию 338 т этой продукции (рост в 3,2 раза в годовом исчислении). В стоимостном выражении экспорт также вырос в 3,2 раза и составил 2 млн евро.

По данным Destatis, в 2022 году Германия увеличила на 3,7% импорт очищенных лесных орехов из Азербайджана по сравнению с 2021 годом, до 2,4 тыс. т. В стоимостном выражении поставки за отчетный период выросли на 2,6%, до 14,3 млн евро.

Р.Керимов