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АПК 13.12.2023 23:23

Германия утроила в октябре закупки лесных орехов в Азербайджане

Германия в январе-октябре 2023 года импортировала из Азербайджана 3,6 тыс. тонн очищенных лесных орехов, что в 1,9 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли в 1,7 раза, до 19,6 млн евро.

В октябре Азербайджан экспортировал в Германию 338 т этой продукции (рост в 3,2 раза в годовом исчислении). В стоимостном выражении экспорт также вырос в 3,2 раза и составил 2 млн евро.

По данным Destatis, в 2022 году Германия увеличила на 3,7% импорт очищенных лесных орехов из Азербайджана по сравнению с 2021 годом, до 2,4 тыс. т. В стоимостном выражении поставки за отчетный период выросли на 2,6%, до 14,3 млн евро.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ОРЕХИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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