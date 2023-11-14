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Регион 14.11.2023 11:33

Армения и ЕС начнут переговоры по либерализации визового режима

Армения и Евросоюз начнут переговоры по либерализации визового режима, заявил замглавы МИД Армении Парйур Ованнисян.

"Решение Совета глав МИД ЕС касается начала переговоров с Арменией о либерализации визового режима. Таким образом, процесс сдвинулся с места. Важно, чтобы не было страны ЕС, которая бы возражала. Это очень важно и очень позитивное развитие, поскольку очень трудно обеспечить консенсус в этом решении. Мы продолжим активно работать с ЕС и странами-членами для ускорения этого процесса", - сказал Ованнисян журналистам во вторник.

В минувший понедельник по итогам заседания Совета министров иностранных дел ЕС верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассмотрит вопрос поддержки Армении в рамках Европейского фонда мира и либерализацию визового режима.

Ованнисян также заявил, что увеличение числа наблюдателей мониторинговой миссии ЕС и расширение ее возможностей укрепит стабильность на границах Армении.

По его словам, пока неизвестно, насколько увеличится число наблюдателей ЕС, однако "обеспечение соответствующего количества позволит эффективно выполнять работы".

По мнению Ованнисяна, работы в этом направлении начнутся скоро и задержек не будет.

В минувший понедельник Боррель заявил, что ЕС принял решение усилить свою миссию в Армении и расширить патрулирование на границе (с Азербайджаном - ИФ).

В апреле секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявлял, что Ереван предлагает увеличить число наблюдателей мониторинговой миссии ЕС и расширить ее возможности, поскольку "нынешнее количество наблюдателей недостаточно для осуществления мониторинга на границах Армении и Азербайджана".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ВИЗЫ


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