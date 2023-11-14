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ЕС намерен ликвидировать пробелы в своем оборонном потенциале с учетом особенностей военных действий в Украине

Министры обороны 27 стран Евросоюза утвердили во вторник 22 приоритета, призванных ликвидировать пробелы в оборонном потенциале государств ЕС.

"Настало время воплотить эти приоритеты в конкретные проекты оборонного сотрудничества, чтобы обеспечить европейским вооруженным силам большую устойчивость, маневренность и надежность, готовность противостоять нынешним и будущим угрозам", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, который также возглавляет Европейское оборонное агентство (EDA).

В пресс-релизе EDA отмечается, что значительные пробелы появились в результате "постоянно недостаточного инвестирования и недостаточного европейского сотрудничества" в строительстве оборонного потенциала. Утвержденные по состоянию на 2023 год приоритеты "отражают военные реалии, наблюдаемые на Украине, служат оборонным целям ЕС и предназначены для реализации конкретных проектов".

Военные действия на Украине, по мнению европейских военачальников, показали необходимость в гибких, мобильных, совместимых, технологически продвинутых, энергоэффективных и устойчивых сухопутных силах полного спектра. Контекст Украины выявил важность многоуровневой комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, а также изменения представления о "балансе между качественными и количественными измерениями во многих областях военного потенциала", отмечается в документе.

Согласно утвержденным во вторник приоритетам предполагается предпринять дополнительные усилия по совершенствованию: средств ведения высокоточного наземного боя при увеличении дальности, точности и мобильности ударных средств наземного базирования; интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны с модернизацией существующих и разработкой систем ПВО нового поколения; возможностей подводной войны; логистики и создания центров профессионального военного образования и обучения, способных адаптироваться к меняющейся среде и новым областям ведения войны.

В другом принятом во вторник документе Совет ЕС рекомендовал странам союза объединить усилия, чтобы повернуть вспять тенденцию к снижению расходов на оборонные исследования и технологии, сосредоточиться на совместных закупках необходимых вооружений.

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Тэги: ЕС, ОБОРОНА, ПОТЕНЦИАЛ, УКРЕПЛЕНИЕ


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