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Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 78.26 0.00 Brent 82.47 -0.05

ТЭК 15.11.2023 13:00

Аналитики City ожидают Brent по $73 за баррель во II кв. 2024г

Аналитики Citigroup Inc. в отличие от большинства коллег придерживаются пессимистичного взгляда на нефтяной рынок и ожидают излишка топлива в мире грядущей зимой, пишет издание Oil Price Information Service.

По их прогнозам, средняя цена Brent будет составлять $73 за баррель во втором квартале 2024 года, а к концу года опустится до $68 за баррель.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:26 торгуются на уровне $82,66 за баррель, контракт прибавляет в цене около 0,2%.

Аналитики Citi полагают, что предложение нефти на мировом рынке будет превышать спрос в среднем на 1,4 млн баррелей в 2024 году, главным образом за счет роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК. Эти страны включают в себя Аргентину, Бразилию, Канаду, Гайану и США.

Ранее Goldman Sachs опубликовал прогноз, согласно которому Brent будет торговаться в диапазоне $80-100 за баррель, а дефицит на мировом рынке составит около 700 тыс. баррелей в сутки в 2024 году.

Между тем Citi отмечает, что цены на нефть могут вырасти, если погода грядущей зимой будет холоднее обычного из-за полярных циклонов. Также аналитики банка отметили наличие геополитических рисков, которые могут привести к перебоям поставок топлива, однако риски разрастания конфликта на Ближнем Востоке, по их мнению, остаются низкими.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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