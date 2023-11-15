В Тегеране надеются в ближайшие 6 месяцев начать обмен электроэнергией между Ираном, Азербайджаном и Россией. Об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан.

«Мы надеемся, что в ближайшие шесть месяцев электроэнергетические системы Ирана, России и Азербайджана начнут обмениваться электроэнергией», - сказал министр, слова которого приводит иранское агентство IRNA.

Он отметил, что для объединения электроэнергосистем Ирана и России было изучено три оптимальных пути – через Грузию, Азербайджан и Туркменистан.

«В плане реализации проекта менее сложным является Азербайджан. Здесь нет особой необходимости в развитии сетей и реализации инфраструктурных проектов. Мы достигли очень хорошей договоренности с Азербайджаном и Россией, которая позволяет в кратчайшие сроки объединить электроэнергетические системы трех стран», - добавил глава Минэнерго Ирана.

Р.Керимов