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ТЭК 15.11.2023 13:04

В Тегеране надеются в ближайшие 6 месяцев начать обмен электроэнергией между Ираном, Азербайджаном и Россией

В Тегеране надеются в ближайшие 6 месяцев начать обмен электроэнергией между Ираном, Азербайджаном и Россией. Об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан.

«Мы надеемся, что в ближайшие шесть месяцев электроэнергетические системы Ирана, России и Азербайджана начнут обмениваться электроэнергией», - сказал министр, слова которого приводит иранское агентство IRNA.

Он отметил, что для объединения электроэнергосистем Ирана и России было изучено три оптимальных пути – через Грузию, Азербайджан и Туркменистан.

«В плане реализации проекта менее сложным является Азербайджан. Здесь нет особой необходимости в развитии сетей и реализации инфраструктурных проектов. Мы достигли очень хорошей договоренности с Азербайджаном и Россией, которая позволяет в кратчайшие сроки объединить электроэнергетические системы трех стран», - добавил глава Минэнерго Ирана.

Р.Керимов

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ЭНЕРГЕТИКА


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