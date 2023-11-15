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Цена на нефть

14.11 $/bbl +/- WTI 78.26 0.00 Brent 82.47 -0.05

ТЭК 15.11.2023 20:19

Brent подешевела до $81,52 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду после публикации данных министерства энергетики о запасах энергоносителей за последние две недели.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 10 ноября, увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Неделей ранее запасы выросли на 13,87 млн баррелей.

Таким образом, повышение запасов за две недели составило 17,5 млн баррелей.

Тем временем, резервы бензина и дистиллятов в США сократились по итогам обеих недель.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 20:05 по бакинскому времени составила $81,52 за баррель, что на $0,95 (1,15%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $1,23 (1,57%), до $77,03 за баррель.

"Когда мы видим снижение запасов нефтепродуктов, это сильный сигнал того, что спрос на бензин, дизельное и авиационное топливо повышается, - отметил портфельный управляющий Tortoise Capital Advisors Роб Таммел. - Однако это также означает, что нефтеперерабатывающие компании будут покупать больше нефти для производства нефтепродуктов, и спрос на сырье также будет расти".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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