Баку отказался от участия во встрече глав МИД Азербайджана и Армении 20 ноября в Вашингтоне из-за предвзятой позиции США

МИД Азербайджана заявил, что Баку отказался от встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении 20 ноября в Вашингтоне из-за предвзятой позиции США.

«Односторонний подход США может привести к утрате (Вашингтоном – ИФ) роли посредника роли. В таких обстоятельствах важно отметить, что мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября 2023 года», - говорится в заявлении МИД Азербайджана в ответ на заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О`Брайена, сделанные им накануне.

МИД Азербайджана в целом расценивает заявления О`Брайена как «контрпродуктивные, безосновательные и неприемлемые».

В ведомстве подчеркнули, что считают слушания в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам и выступление О`Брайена «ударом по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах». «Обвинения, высказанные в адрес Азербайджана, безосновательны и подрывают мир и безопасность в регионе», - отмечает МИД.

«Нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана. Азербайджан всегда будет действовать в соответствии со своими международными обязательствами. В то же время Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам», - подчеркивает МИД.

Р.Керимов