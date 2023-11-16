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Цена на нефть

15.11 $/bbl +/- WTI 76.66 -1.60 Brent 81.18 -1.29

ТЭК 16.11.2023 15:58

Цены на нефть слабо снижаются

Цены на нефть остаются в минусе в четверг, но находятся существенно выше внутридневных минимумов.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:20 в четверг составляет $81,02 за баррель, что на $0,16 (0,20%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,19 (0,25%), до $76,47 за баррель.

В ходе сессии цена Brent опускалась до $80,28 за баррель, WTI - до $75,67 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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