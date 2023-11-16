Цены на нефть слабо снижаются

Цены на нефть остаются в минусе в четверг, но находятся существенно выше внутридневных минимумов.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:20 в четверг составляет $81,02 за баррель, что на $0,16 (0,20%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,19 (0,25%), до $76,47 за баррель.
В ходе сессии цена Brent опускалась до $80,28 за баррель, WTI - до $75,67 за баррель.
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