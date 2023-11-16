ТЦ «Шахдаг» вступил в Евразийский альянс горных курортов

Туристический центр «Шахдаг» и Альянс горных курортов Евразии в четверг на «полях» Ташкентской международной туристической ярмарки-2023 подписали меморандум взаимопонимания о сотрудничестве.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе ТЦ, документ подписали председатель «Шахдага» Рустам Наджафов и секретарь Альянса Андрей Кукушкин.
«Меморандум даст возможность расширять сотрудничество между горными курортами, обмениваться опытом, продвигать туристические центры в странах-членах Альянса, а также готовить комбо-туры, проводить спортивные соревнования и организовывать совместные тренировки», - подчеркнули в центре.
Альянс горных курортов Евразии создан в июне текущего года. В состав Альянса входят российский горный курорт «Роза Хутор», казахстанский «Шимбулак» и узбекский горный курорт «Амирсой».
«Шахдаг» является первым горным курортом Азербайджана. Он был создан в 2012 году. Сегодня на курорте создано 30 километров трасс, работают 1200 мест размещения в гостиницах разного уровня. В 2023 году туристический поток на курорт составил 200 тысяч гостей.
Х.Насирзаде
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