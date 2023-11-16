МИД Азербайджана о сохранении 907-ой поправки: Вашингтон повторяет ошибку, которую совершил в 1992 году

В Баку назвали действия Вашингтона, заключающиеся в нежелании приостановить действия 907-й поправки, недружественным шагом в отношении Азербайджана.

Комментируя заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О`Брайена по вопросу приостановки действия 907-й поправки, в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана заявили, что «американская сторона, похоже, вновь повторяет ту же ошибку, которую она совершила в 1992 году, когда Азербайджан был подвергнут санкциям с помощью этой поправки, несмотря на то, что был государством, столкнувшимся с агрессией и оккупацией».

«Именно американская сторона также решила отказаться от 907-й поправки в 2001 году, когда Азербайджан поддержал усилия США по борьбе с терроризмом во всем мире после терактов 11 сентября. Именно Азербайджан протянул руку помощи американской стороне, открыв свои воздушные маршруты, Северную распределительную сеть и логистические возможности. Именно Азербайджан был в числе первых стран, сражавшихся плечом к плечу с США в Афганистане. Азербайджан также был последней страной-партнером, покинувшей Афганистан. Таким образом, получается, что американская сторона всегда рассматривала поддержку Азербайджана как временную, в то время как следует напомнить, что история имеет свойство повторяться», - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что действия США, заключающиеся в нежелании приостановить действие 907-й поправки, является «недружественным шагом в отношении Азербайджана».

Говоря о последней ситуации в регионе и обстоятельствах, которые привели к проведению Азербайджаном контртеррористических мер 19-20 сентября, МИД подчеркивает, что О`Брайен «проигнорировал упоминание о главной проблеме, которая привела к таким шагам Азербайджана, а именно о незаконном нахождении более 10 тыс. военнослужащих Армении на территории Азербайджана вопреки нормам и принципам международного права и трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года».

Кроме того, продолжили во внешнеполитическом ведомстве, «американская сторона, упоминая о важности продвижения мирного процесса, забывает упомянуть, что уже более двух месяцев Армения не отвечает на предложения Азербайджана по мирному соглашению, тем самым затягивая процесс».

«Несмотря на тот факт, что именно Азербайджан инициировал мирный процесс с основными принципами и необходимостью подписания мирного соглашения, включая необходимость делимитации и демаркации границ и открытия коммуникаций, помощник госсекретаря воздержался от замечания, что усилия в этих областях в течение последних трех лет были подорваны и пущены под откос Арменией. В отличие от Армении, Азербайджан всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Армении, что также было подтверждено на пражской встрече 6 октября 2022 года», - заявили в министерстве.

В ведомстве указали, что Азербайджан всегда был привержен нормам и принципам международного права, мирному процессу».

«Американская сторона, являясь посредником, никогда не призывала Армению, как агрессора и источник дестабилизации в регионе, действовать в соответствии с международным правом, уйти с территорий Азербайджана и прекратить оккупацию, что также возлагает ответственность на американскую сторону», заявили в МИД.

«Кроме того, американская сторона, будучи стороной, поддерживающей сепаратистский режим, была единственной страной, которая официально финансировала этот режим и регулярно организовывала поездки их представителей в США и встречи с официальными лицами в США», - говорится в заявлении.

Р.Керимов