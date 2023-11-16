Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8421 RUR   0.019 GBR   2.1066 TRY   0.0593

Цена на нефть

15.11 $/bbl +/- WTI 76.66 -1.60 Brent 81.18 -1.29

Дальнее зарубежье 16.11.2023 20:32

Парламенту Болгарии не удалось выразить недоверие правительству из-за отсутствия кворума

Парламентское голосование о недоверии болгарскому правительству отложено в четверг ввиду отсутствия кворума, сообщает Болгарское национальное радио.

Прямо перед голосованием зал заседаний покинули депутаты от партий "Граждане за европейское развитие Болгарии", "Социал-демократического союза" и "Движения за права и свободы". В итоге для голосования зарегистрировались 64 депутата, голосов которых недостаточно для принятия решения.

Радио напоминает, что голосование о недоверии правительству было инициировано Болгарской социалистической партией, а также партиями "Возрождение" и "Есть такой народ". Представители этих партий обвинили правительство в плохом управлении, в частности в сферах обороны и безопасности.

О сроках возможного нового голосования пока не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БОЛГАРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НЕДОВЕРИЕ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Парламент Болгарии утвердил сформированное на ротационной основе правительство Президент Болгарии поручил набравшей большее количество голосов на выборах коалиции ГЕРБ-СДС сформировать правительство Президент Болгарии не хочет спешить с вручением мандата на формирование нового правительства Президент Болгарии поручил коалиции правоцентристов сформировать правительство Правительству Болгарии вынесен вотум недоверия в парламенте Парламент Болгарии утвердил на посту премьера Бойко Борисова Болгарские парламентарии одобрили отставку правительства Болгарское правительство подало в отставку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az