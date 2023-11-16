Парламенту Болгарии не удалось выразить недоверие правительству из-за отсутствия кворума

Парламентское голосование о недоверии болгарскому правительству отложено в четверг ввиду отсутствия кворума, сообщает Болгарское национальное радио.

Прямо перед голосованием зал заседаний покинули депутаты от партий "Граждане за европейское развитие Болгарии", "Социал-демократического союза" и "Движения за права и свободы". В итоге для голосования зарегистрировались 64 депутата, голосов которых недостаточно для принятия решения.

Радио напоминает, что голосование о недоверии правительству было инициировано Болгарской социалистической партией, а также партиями "Возрождение" и "Есть такой народ". Представители этих партий обвинили правительство в плохом управлении, в частности в сферах обороны и безопасности.

О сроках возможного нового голосования пока не сообщается.