В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что военные имеют сведения о связи между деятельностью группировки ХАМАС на территории больницы "Аш-Шифа", где идет рейд израильских военных, и заложниками, захваченными членами ХАМАС в ходе нападения 7 октября.

"В ЦАХАЛ отметили, что у них есть ясная информация, указывающая на связь между действиями ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" и заложниками. Также есть новые сведения о подземной сети ХАМАС под больничным комплексом", - передает The Times of Israel.

Военные проверяют ноутбуки и другие технические устройства, найденные на месте. На одном из компьютеров обнаружены данные минимум об одном заложнике.

Издание ранее сообщило, что служащие спецподразделения ВВС Израиля "Шальдаг" и 36-й дивизии продолжают обыски в комплексе, обследуют строение за строением и каждый этаж. При этом в больнице остаются пациенты и медицинский персонал, но по данным ЦАХАЛ, пострадавших ни среди военных, ни среди персонала нет.

В среду стало известно, что израильские военные вошли на территорию крупнейшей в секторе Газа больницы "Аш-Шифа". Израиль утверждает, что под больницей оборудован командный пункт ХАМАС. Накануне военные отчитались об обнаружении на территории штурмовых винтовок, гранат, патронов, бронежилетов.

Саудовская Аравия, Турция подвергли критике действия Израиля, в ООН выражали обеспокоенность.

Между тем, газета The New York Times, ссылаясь на заявления двух израильских чиновников, сообщила: в Израиле считают, что рейд ЦАХАЛ в больнице "Аш-Шифа" в Газе окажет на ХАМАС давление, вынудив ее завершить сделку по обмену пленных. По словам источников газеты, Израиль считает, что "группировка лишится ключевого актива" и "будет более склонна к торгу в вопросе о заложниках

В свою очередь The Washington Post отмечала со ссылкой на арабского дипломата, что ХАМАС согласилась на предварительное соглашение с Израилем, в рамках которого она готова отпустить по меньшей мере 50 пленных, и теперь сделка находится на рассмотрении Израиля.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, до 240 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов по Газе, по палестинским данным, достигло 11,5 тыс. человек. Около 3,6 тыс. человек признаны пропавшими без вести.