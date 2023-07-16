Премьера Израиля выписали из больницы после обследования

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выписали из медицинского центра, где ему проводили обследование, сообщает в воскресенье Times of Israel.
Согласно сообщению, Нетаньяху чувствует себя хорошо, и медики не выявили никаких отклонений по итогам обследования. Ему также имплантировали прибор для измерения сердечного ритма.
Нетаньяху госпитализировали накануне вечером в связи с недомоганием из-за обезвоживания организма: премьер несколько часов провел на жаре на Галилейском море. Он оставался в медцентре в Рамат-Гане с вечера 15 июля и всю ночь.
Накануне в канцелярии Нетаньяху сообщили, что еженедельное заседание правительства, которые в Израиле проходят по воскресеньям, перенесено на 17 июля.
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