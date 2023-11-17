Лагард видит необходимость в создании аналога SEC в ЕС, предлагает расширить полномочия ESMA

Европейскому союзу нужна собственная версия американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также единый рынок капитала, чтобы привлекать в экономику региона достаточные объемы финансирования для решения стоящих перед ним задач, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
По словам Лагард, ни государства Евросоюза, обремененные долгами, ни банки не могут найти ресурсы, необходимые для решения проблем, связанных с глобализацией, демографией и декарбонизацией.
Согласно оценкам Еврокомиссии, Евросоюзу будет требоваться ежегодно по 620 млрд евро вплоть до 2030 года для реализации целей в сфере декарбонизации и еще 125 млрд евро в год на цифровизацию.
"Понятно, что мы не можем рассчитывать на существующую структуру для финансирования этих инвестиций, - заявила Лагард в ходе выступления на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте в пятницу. - Мы не преуспеем в этих направлениях, если не вернемся к вопросу создания единого рынка капитала".
Она отметила, что европейские компании, которые хотят участвовать в инициативах, связанных с декарбонизацией и цифровизацией, не могут привлечь финансирование в достаточном объеме.
Решению проблем, по словам Лагард, помогло бы создание "европейской SEC" вместо множества национальных регуляторов. Она предложила, в частности, расширить полномочия Европейской службы по ценным бумагам и рынкам (ESMA).
"Этому ведомству понадобятся широкие полномочия, в том числе мандат на прямой надзор, чтобы смягчить системные риски", - отметила Лагард.
Она также призвала к консолидации финансовых бирж европейских стран. "По-настоящему европейский рынок капитала нуждается в консолидированной рыночной инфраструктуре, и это то направление, в котором частный сектор также может принять участие", - приводит слова Лагард газета Financial Times.
Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Госагентства водного хозяйства
В Турции стартуют международные учения «Doğu Akdeniz-2023» с участием спецназа ВМС Азербайджана
Азербайджан увеличил в январе-октябре экспорт газа с Шах-Дениз на 6,7%
Транспортировка нефти по БТД за 10 мес. увеличилась на 3%, транзит - на 3,4%
Азербайджан в январе-октябре сократил добычу золота на 17%, серебра - на 39%
МВД Азербайджана в январе-октябре изъяло наркотических средств на 264,5 млн манатов
Минобразования направит 5 млн манатов на строительство школы на северо-западе Азербайджана
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире