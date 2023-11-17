Лагард видит необходимость в создании аналога SEC в ЕС, предлагает расширить полномочия ESMA

Европейскому союзу нужна собственная версия американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), а также единый рынок капитала, чтобы привлекать в экономику региона достаточные объемы финансирования для решения стоящих перед ним задач, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

По словам Лагард, ни государства Евросоюза, обремененные долгами, ни банки не могут найти ресурсы, необходимые для решения проблем, связанных с глобализацией, демографией и декарбонизацией.

Согласно оценкам Еврокомиссии, Евросоюзу будет требоваться ежегодно по 620 млрд евро вплоть до 2030 года для реализации целей в сфере декарбонизации и еще 125 млрд евро в год на цифровизацию.

"Понятно, что мы не можем рассчитывать на существующую структуру для финансирования этих инвестиций, - заявила Лагард в ходе выступления на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте в пятницу. - Мы не преуспеем в этих направлениях, если не вернемся к вопросу создания единого рынка капитала".

Она отметила, что европейские компании, которые хотят участвовать в инициативах, связанных с декарбонизацией и цифровизацией, не могут привлечь финансирование в достаточном объеме.

Решению проблем, по словам Лагард, помогло бы создание "европейской SEC" вместо множества национальных регуляторов. Она предложила, в частности, расширить полномочия Европейской службы по ценным бумагам и рынкам (ESMA).

"Этому ведомству понадобятся широкие полномочия, в том числе мандат на прямой надзор, чтобы смягчить системные риски", - отметила Лагард.

Она также призвала к консолидации финансовых бирж европейских стран. "По-настоящему европейский рынок капитала нуждается в консолидированной рыночной инфраструктуре, и это то направление, в котором частный сектор также может принять участие", - приводит слова Лагард газета Financial Times.