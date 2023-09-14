Лагард рассчитывает, что ставки на текущих уровнях помогут ЕЦБ добиться цели по инфляции

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассчитывает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение достаточно длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
При этом она отметила, что не готова сказать, что ставки уже достигли пиковых значений.
ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5%, ставка по депозитам - до 4%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,75%.
По словам Лагард, решение о подъеме ставок было принято подавляющим большинством голосов. В то же время отдельные члены совета управляющих ЕЦБ, возможно, предпочли бы сделать паузу в цикле ужесточения уже на этом заседании, отметила она.
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