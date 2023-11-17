Страны ЕС за 9 месяцев увеличили в 16 раз импорт нефтепродуктов из Азербайджана

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-сентябре 2023 года увеличили в 16,4 раза импорт нефтепродуктов из Азербайджана год к году (г/г), до 258,214 тыс. тонн, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В денежном выражении поставки оцениваются в 151,909 млн евро (рост в 11,6 раз).

Среди стран Евросоюза в тройку крупнейших импортеров нефтепродуктов из Азербайджана в январе-сентябре вошли: Греция – 184,357 тыс. т на 98,454 млн евро (год назад поставок не было), Кипр - 40,24 тыс. т на 31,29 млн евро (год назад поставок не было) и Мальта - 24 тыс. т (рост в 214,3 раза) на 14,877 млн евро (рост в 385 раз).

В сентябре 2023 года страны ЕС импортировали из Азербайджана 24,452 тыс. т нефтепродуктов (рост в 1,6 раз г/г) на 15,481 млн евро (рост на 28,4%). Практически весь импорт пришелся на Грецию, в которую из Азербайджана было поставлено 24,347 тыс. т нефтепродуктов на 15,387 млн евро.

По данным Евростата, в 2022г страны ЕС увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана на 34,5% по сравнению с 2021 годом, до 17,6 тыс. т. На эти цели за отчетный период государства-члены Евросоюза направили 15,189 млн евро (рост за год в 2,3 раза).

Р.Керимов