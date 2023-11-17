Страны ЕС за 9 месяцев увеличили в 16 раз импорт нефтепродуктов из Азербайджана

Страны Европейского союза (ЕС) в январе-сентябре 2023 года увеличили в 16,4 раза импорт нефтепродуктов из Азербайджана год к году (г/г), до 258,214 тыс. тонн, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).
В денежном выражении поставки оцениваются в 151,909 млн евро (рост в 11,6 раз).
Среди стран Евросоюза в тройку крупнейших импортеров нефтепродуктов из Азербайджана в январе-сентябре вошли: Греция – 184,357 тыс. т на 98,454 млн евро (год назад поставок не было), Кипр - 40,24 тыс. т на 31,29 млн евро (год назад поставок не было) и Мальта - 24 тыс. т (рост в 214,3 раза) на 14,877 млн евро (рост в 385 раз).
В сентябре 2023 года страны ЕС импортировали из Азербайджана 24,452 тыс. т нефтепродуктов (рост в 1,6 раз г/г) на 15,481 млн евро (рост на 28,4%). Практически весь импорт пришелся на Грецию, в которую из Азербайджана было поставлено 24,347 тыс. т нефтепродуктов на 15,387 млн евро.
По данным Евростата, в 2022г страны ЕС увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана на 34,5% по сравнению с 2021 годом, до 17,6 тыс. т. На эти цели за отчетный период государства-члены Евросоюза направили 15,189 млн евро (рост за год в 2,3 раза).
Р.Керимов
Азербайджан приветствует решение Международного суда ООН, отклонивший нелепое требование Армении - МИД
Алиев подписал указ о мерах по обеспечению деятельности Госагентства водного хозяйства
В Турции стартуют международные учения «Doğu Akdeniz-2023» с участием спецназа ВМС Азербайджана
Военный Ми-8 разбился в Узбекистане, экипаж погиб
Поставки духов и туалетной воды в Азербайджан за 9 мес. выросли на 38%
МВД Азербайджана в январе-октябре изъяло наркотических средств на 264,5 млн манатов
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Пашинян в числе приглашенных на неформальный саммит СНГ в Петербурге - Песков
Акции "Манчестер Юнайтед" дорожают на слухах о продаже миноритарной доли Джиму Рэтклиффу
В Италии прошла забастовка против бюджета, принятого правительством
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире