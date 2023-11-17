Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8445 RUR   0.0191 GBR   2.1089 TRY   0.0592

Цена на нефть

16.11 $/bbl +/- WTI 72.90 -3.76 Brent 77.42 -3.76

ТЭК 17.11.2023 17:45

ОПЕК не позволит Brent упасть ниже $80 за баррель в 2024г

ОПЕК не позволит ценам на нефть марки Brent упасть ниже $80 за баррель в 2024 году, считают аналитики американского Goldman Sachs Group.

"Мы полагаем, что ОПЕК за счет своей способности влиять на цены обеспечит диапазон для Brent в $80-100 за баррель, в том числе нижний предел благодаря своему "пут-опциону" (OPEC put, возможности добиться желаемых цен за счет ограничения добычи - ИФ), верхний - за счет свободных мощностей", - цитирует MarketWatch слова команды аналитиков Goldman во главе с Дааном Струйвеном.

По мнению банка, ОПЕК будет стремиться обеспечить цену на нефть в диапазоне $80-85 за баррель с учетом снижения добычи в октябре 2022 года, а также апреле и июне 2023 года. При этом на фоне высокого спроса дефицит на мировом рынке в следующем году составит 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) против 300 тыс. б/с в 2023 году, считают в Goldman.

"Таким образом, мы ожидаем, что дефицит на рынке нефти, который сейчас лишь немногим выше обычного, исходя из коммерческих резервов в странах ОЭСР, будет расти умеренно, но у добытчиков останется серьезный запас для пресечения связанных с ростом этого дефицита шоков в краткосрочной перспективе, - отмечают аналитики. - Из-за этого запаса новый суперцикл на рынке нефти откладывается, но совсем исключать его нельзя, учитывая, насколько серьезно выглядят долгосрочные драйверы будущего дефицита на стороне предложения".

"Учитывая рост свободных мощностей, "пут-опцион" ОПЕК выглядит не так мощно, как год назад, но мы считаем, что, если цены закрепятся ниже $80 за баррель, ОПЕК+, скорее всего, будет наращивать добычу не так быстро", - сказали в Goldman.

Кроме того, цены должны оставаться выше $80 за баррель за счет "мягкой посадки" мировой экономики с возвратом базовой инфляции к целевым уровням без существенного ущерба для рынка труда или спроса на нефть, заявляют аналитики банка. И, наконец, при снижении цен вырастет чистый спрос на нефть в США, что также окажет поддержку котировкам.

Вместе с тем цены не должны закрепиться выше $100 за баррель в следующем году не только из-за свободных мощностей, но и из-за использования запасов нефти в Китае, отмечают аналитики банка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ОПЕК, ЦЕНЫ


Похожие новости


Цены на нефть стабилизировались после падения накануне Падение цен на нефть приближается к 4%, Brent ниже $79 за баррель впервые с июля Цены на нефть слабо снижаются Цены на нефть продолжают снижаться Brent подешевела до $81,52 за баррель Нефть перешла к снижению Аналитики City ожидают Brent по $73 за баррель во II кв. 2024г Нефть слабо дорожает Нефть ускорила рост на данных об инфляции в США Цены на нефть слабо повышаются

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az