ОПЕК не позволит Brent упасть ниже $80 за баррель в 2024г

ОПЕК не позволит ценам на нефть марки Brent упасть ниже $80 за баррель в 2024 году, считают аналитики американского Goldman Sachs Group.
"Мы полагаем, что ОПЕК за счет своей способности влиять на цены обеспечит диапазон для Brent в $80-100 за баррель, в том числе нижний предел благодаря своему "пут-опциону" (OPEC put, возможности добиться желаемых цен за счет ограничения добычи - ИФ), верхний - за счет свободных мощностей", - цитирует MarketWatch слова команды аналитиков Goldman во главе с Дааном Струйвеном.
По мнению банка, ОПЕК будет стремиться обеспечить цену на нефть в диапазоне $80-85 за баррель с учетом снижения добычи в октябре 2022 года, а также апреле и июне 2023 года. При этом на фоне высокого спроса дефицит на мировом рынке в следующем году составит 700 тыс. баррелей в сутки (б/с) против 300 тыс. б/с в 2023 году, считают в Goldman.
"Таким образом, мы ожидаем, что дефицит на рынке нефти, который сейчас лишь немногим выше обычного, исходя из коммерческих резервов в странах ОЭСР, будет расти умеренно, но у добытчиков останется серьезный запас для пресечения связанных с ростом этого дефицита шоков в краткосрочной перспективе, - отмечают аналитики. - Из-за этого запаса новый суперцикл на рынке нефти откладывается, но совсем исключать его нельзя, учитывая, насколько серьезно выглядят долгосрочные драйверы будущего дефицита на стороне предложения".
"Учитывая рост свободных мощностей, "пут-опцион" ОПЕК выглядит не так мощно, как год назад, но мы считаем, что, если цены закрепятся ниже $80 за баррель, ОПЕК+, скорее всего, будет наращивать добычу не так быстро", - сказали в Goldman.
Кроме того, цены должны оставаться выше $80 за баррель за счет "мягкой посадки" мировой экономики с возвратом базовой инфляции к целевым уровням без существенного ущерба для рынка труда или спроса на нефть, заявляют аналитики банка. И, наконец, при снижении цен вырастет чистый спрос на нефть в США, что также окажет поддержку котировкам.
Вместе с тем цены не должны закрепиться выше $100 за баррель в следующем году не только из-за свободных мощностей, но и из-за использования запасов нефти в Китае, отмечают аналитики банка.
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