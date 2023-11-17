Израиль разрешил ежедневно пропускать в Газу по два грузовика с топливом

Израиль одобрил ежедневную отправку в сектор Газа для нужд ООН двух грузовиков с топливом, сообщает в пятницу "Гаарец" со ссылкой на осведомленный источник.

"Военный кабинет Израиля единогласно одобрил совместную рекомендацию Армии обороны Израиля и разведслужбы ШАБАК выполнить просьбу США и разрешить ежедневный въезд двух бензовозов в сектор Газа", - информирует газета.

Отмечается, что топливо необходимо для усилий ООН по поддержанию работы водопровода и канализации в анклаве.

При этом несколько израильских политиков, в частности, министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, министр финансов Бецалель Смотрич и лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман считают решение военного кабинета ошибкой.

Так, по словам Гвира, кабинет, в состав которого входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галлант, министр Бенни Ганц и несколько наблюдателей, "ведёт Израиль неправильным политическим курсом".

"Пока наших заложников не посетит даже Красный Крест, нет смысла дарить врагу гуманитарные подарки", - цитирует издание The Times of Israel Гвира.

Смотрич в свою очередь заявил, что разрешение на поставку топлива "является серьезной ошибкой и противоречит решению всего состава кабинета министров". Он добавил, что такой шаг "демонстрирует слабость, дает вздохнуть кислород и позволяет лидеру ХАМАС в Газе Яхье Синвару удобно сидеть в своем кондиционированном бункере, смотреть новости и продолжать манипулировать израильским обществом и семьями похищенных".

Со своей стороны, Либерман назвал безрассудством разрешение на поставки топлива.

"Заявления о том, что "ни капли топлива" не попадет в сектор Газа, обернулись единогласным разрешением на поставку тысяч литров, при этом не было никаких шагов гуманитарного характера в отношении наших заложников. Я призываю немедленно прекратить это безрассудство", - приводит издание его слова.

В минувшую среду в Газу из Египта впервые с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем доставили топливо. Грузовик с топливом въехал на территорию анклава через КПП "Рафах" на границе с Египтом. До этого сообщалось, что Израиль разрешил грузовым автомобилям, используемым агентством ООН для помощи палестинским беженцам, заправиться на контрольно-пропускном пункте "Рафах" и доставить топливо в Газу.

Источники портала Axios сообщали, что решение Израиля одобрить заправку грузовиков ООН было принято по просьбе администрации президента США Джо Байдена и в координации с израильскими службами безопасности.