Израиль разрешил ежедневно пропускать в Газу по два грузовика с топливом

Израиль одобрил ежедневную отправку в сектор Газа для нужд ООН двух грузовиков с топливом, сообщает в пятницу "Гаарец" со ссылкой на осведомленный источник.
"Военный кабинет Израиля единогласно одобрил совместную рекомендацию Армии обороны Израиля и разведслужбы ШАБАК выполнить просьбу США и разрешить ежедневный въезд двух бензовозов в сектор Газа", - информирует газета.
Отмечается, что топливо необходимо для усилий ООН по поддержанию работы водопровода и канализации в анклаве.
При этом несколько израильских политиков, в частности, министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, министр финансов Бецалель Смотрич и лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман считают решение военного кабинета ошибкой.
Так, по словам Гвира, кабинет, в состав которого входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галлант, министр Бенни Ганц и несколько наблюдателей, "ведёт Израиль неправильным политическим курсом".
"Пока наших заложников не посетит даже Красный Крест, нет смысла дарить врагу гуманитарные подарки", - цитирует издание The Times of Israel Гвира.
Смотрич в свою очередь заявил, что разрешение на поставку топлива "является серьезной ошибкой и противоречит решению всего состава кабинета министров". Он добавил, что такой шаг "демонстрирует слабость, дает вздохнуть кислород и позволяет лидеру ХАМАС в Газе Яхье Синвару удобно сидеть в своем кондиционированном бункере, смотреть новости и продолжать манипулировать израильским обществом и семьями похищенных".
Со своей стороны, Либерман назвал безрассудством разрешение на поставки топлива.
"Заявления о том, что "ни капли топлива" не попадет в сектор Газа, обернулись единогласным разрешением на поставку тысяч литров, при этом не было никаких шагов гуманитарного характера в отношении наших заложников. Я призываю немедленно прекратить это безрассудство", - приводит издание его слова.
В минувшую среду в Газу из Египта впервые с начала обострения конфликта между ХАМАС и Израилем доставили топливо. Грузовик с топливом въехал на территорию анклава через КПП "Рафах" на границе с Египтом. До этого сообщалось, что Израиль разрешил грузовым автомобилям, используемым агентством ООН для помощи палестинским беженцам, заправиться на контрольно-пропускном пункте "Рафах" и доставить топливо в Газу.
Источники портала Axios сообщали, что решение Израиля одобрить заправку грузовиков ООН было принято по просьбе администрации президента США Джо Байдена и в координации с израильскими службами безопасности.
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