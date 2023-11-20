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Цена на нефть

17.11 $/bbl +/- WTI 75.89 +2.99 Brent 80.61 +3.19

ТЭК 20.11.2023 19:14

Нефть остается в плюсе, Brent у $82,3 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься вечером в понедельник на фоне ослабления доллара США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:51 подорожали на $1,66 (2,06%) - до $82,27 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $1,58 (2,08%) - до $77,62 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,4%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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