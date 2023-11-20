Багдад заинтересован в развитии многостороннего сотрудничества с Баку - президент Ирака

Багдад заинтересован в расширении сфер сотрудничества с Баку, заявил президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид.
"Наше сотрудничество становится более тесным, чем раньше. Мы можем сотрудничать во многих сферах деятельности - в строительстве инфраструктуры, торговле, нефтегазовой сфере, транснациональных проектах, а также инвестировании Ирака, туристической и образовательной сферах, стимулировании взаимодействия в других отраслях, представляющих большое значение для обеих стран", - сказал Рашид в понедельник на совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Он также отметил о готовности иракской стороны обсудить все интересующие вопросы, которые будут на повестке заседания межправкомиссии в Ираке в скором времени.
"Очень рад, что делегация Азербайджана в скором времени посетит Ирак. Как отметили и Вы, господин Президент, мы вновь обсудим все вопросы, необходимые для сотрудничества и начала взаимодействия во многих сферах. Считаю, что нам необходимо создать в Ираке новую среду для бизнеса, в том числе связанную с возможностями бизнеса для Азербайджана в Ираке", - подчеркнул иракский лидер.
Х.Насирзаде
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