Багдад заинтересован в развитии многостороннего сотрудничества с Баку - президент Ирака

Багдад заинтересован в расширении сфер сотрудничества с Баку, заявил президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид.

"Наше сотрудничество становится более тесным, чем раньше. Мы можем сотрудничать во многих сферах деятельности - в строительстве инфраструктуры, торговле, нефтегазовой сфере, транснациональных проектах, а также инвестировании Ирака, туристической и образовательной сферах, стимулировании взаимодействия в других отраслях, представляющих большое значение для обеих стран", - сказал Рашид в понедельник на совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.





Он также отметил о готовности иракской стороны обсудить все интересующие вопросы, которые будут на повестке заседания межправкомиссии в Ираке в скором времени.





"Очень рад, что делегация Азербайджана в скором времени посетит Ирак. Как отметили и Вы, господин Президент, мы вновь обсудим все вопросы, необходимые для сотрудничества и начала взаимодействия во многих сферах. Считаю, что нам необходимо создать в Ираке новую среду для бизнеса, в том числе связанную с возможностями бизнеса для Азербайджана в Ираке", - подчеркнул иракский лидер.





Х.Насирзаде