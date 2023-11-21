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Транспорт и связь 21.11.2023 13:44

ТМТМ рассчитывает увеличить грузоперевозки по маршруту до 300 тыс. контейнеров ДФЭ в год

Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ) рассчитывает увеличить объемы грузоперевозок по нему до 300 тыс. контейнеров ДФЭ, заявил генеральный секретарь ассоциации Гайдар Абдикеримов.

«Для нас очень большой интерес представляет проект Транскавказская железнодорожная магистраль, которая будет соединять Афганистан, Узбекистан, страны Центральной Азии с выходом на порты Каспийского моря. Это действительно колоссальный проект, который может в будущем нас дать большие товарные потоки, так как регион, откуда будет начинаться дорога, также является ключевым товаропроизводителем», - сказал Абдикеримов во вторник в Баку на экономическом форуме на тему "Преобразование региона SPECA в хаб с глобальным охватом".

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день пропускная способность ТМТМ составляет 6 млн тонн грузов и 80 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). При этом маршрут сегодня имеет 75% свободных мощностей. В связи с этим он призвал вовлекать экономических агентов для использования коридора.

«Мы нацелены на увеличение наших возможностей грузоперевозок до 300 тыс. контейнеров ДФЭ в год", - подчеркнул он.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Объем грузоперевозок по ТМТМ в 2023 году может увеличиться на 17,6% по сравнению с показателем 2022 года - до 2 млн тонн. Ожидается, что до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 млн тонн в год.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТМТМ, ПЕРЕВОЗКИ, ЦЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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