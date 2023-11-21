ТМТМ рассчитывает увеличить грузоперевозки по маршруту до 300 тыс. контейнеров ДФЭ в год

Международная ассоциация «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (ТМТМ) рассчитывает увеличить объемы грузоперевозок по нему до 300 тыс. контейнеров ДФЭ, заявил генеральный секретарь ассоциации Гайдар Абдикеримов.
«Для нас очень большой интерес представляет проект Транскавказская железнодорожная магистраль, которая будет соединять Афганистан, Узбекистан, страны Центральной Азии с выходом на порты Каспийского моря. Это действительно колоссальный проект, который может в будущем нас дать большие товарные потоки, так как регион, откуда будет начинаться дорога, также является ключевым товаропроизводителем», - сказал Абдикеримов во вторник в Баку на экономическом форуме на тему "Преобразование региона SPECA в хаб с глобальным охватом".
Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день пропускная способность ТМТМ составляет 6 млн тонн грузов и 80 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). При этом маршрут сегодня имеет 75% свободных мощностей. В связи с этим он призвал вовлекать экономических агентов для использования коридора.
«Мы нацелены на увеличение наших возможностей грузоперевозок до 300 тыс. контейнеров ДФЭ в год", - подчеркнул он.
Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Объем грузоперевозок по ТМТМ в 2023 году может увеличиться на 17,6% по сравнению с показателем 2022 года - до 2 млн тонн. Ожидается, что до 2025 года пропускная способность маршрута достигнет 10 млн тонн в год.
Х.Насирзаде
Спикер парламента Азербайджана призвала Армению «работать на благо мира», а не вводить в заблуждение мировое сообщество
Баку предостерег внерегиональные государства от попыток превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества
В Баку не видят каких-либо препятствий для подписания мирного договора с Ереваном - Гаджиев
ЗАО «AzerGold» представило золотую монету, посвященную 100-летию Великого Лидера Гейдара Алиева
Алиев отмечает большой вклад женщин в общественно-политическую жизнь Азербайджана
Количество браков в Азербайджане за 9 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
В Ереване опровергли сообщения о намерении поставить Украине ракеты
Страны SPECA предлагают учредить Многоцелевой фонд ООН для реализации проектов в рамках программы
Столтенберг и Вучич обсудили возможное возобновление военных учений НАТО и Сербии
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
Банк Республика запустил кредитную кампанию «10 в самый раз»!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире