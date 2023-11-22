Де Бьязи покидает пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу

Контракт с главным тренером сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи, истекающий в конце ноября, не будет продлеваться, сообщил генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) Сархан Гаджиев.
По его словам, такое решение было принято в среду на заседании Исполнительного комитета ассоциации.
Он отметил, что итальянский специалист и сам не хотел продолжать работу в сборной Азербайджана.
Исполком также признал неудовлетворительным выступление сборной Азербайджана в отборочном турнире Чемпионата Европы 2024 года.
Джанни Де Бьязи возглавил сборную Азербайджана летом 2020 года.
Как сообщалось ранее, в отборочном турнире на ЧЕ-2024 сборная Азербайджана набрала 7 очков в 8 сыгранных встречах (2 победы – 1 ничья – 5 поражений) и заняла в своей группе четвертое место.
Р.Керимов
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