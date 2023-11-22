Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8552 RUR   0.0193 GBR   2.131 TRY   0.059

Цена на нефть

21.11 $/bbl +/- WTI 77.77 -0.06 Brent 82.45 +0.13

Дальнее зарубежье 22.11.2023 19:36

ЕС выплатил Украине 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) выплатила в среду Украине транш в 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи объемом до 18 млрд евро на 2023 год, объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодняшняя выплата в размере 1,5 млрд евро доводит нашу общую макрофинансовую помощь Украине с начала года до 16,5 млрд евро", - сообщила председатель Европейской комиссии.

По ее словам, "эта финансовая помощь со стороны Европы оказалась полезной для экономической стабильности Украины и непрерывности ее основных государственных услуг".

"Наша общая поддержка Украины в настоящее время составляет почти 85 млрд евро, включая военные поставки. И мы продолжим поддерживать Украину, предлагая дополнительную помощь в размере 50 млрд евро на последующие годы, до 2027 года", - сказала фон дер Ляйен.

Пакет в 18 млрд евро направлен на помощь Украине в покрытии ее неотложных потребностей в финансировании, обеспечивая "стабильную, предсказуемую и значительную финансовую поддержку в 2023 году", объясняют в Еврокомиссии. Это поможет Украине продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также поддерживать работу основных государственных служб, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев.

Это также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить разрушенные критически важные объекты инфраструктуры, такие как энергетическая инфраструктура, водные системы, транспортные сети, дороги и мосты, сообщается в коммюнике ЕК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, УКРАИНА, ФИНАНСЫ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Украине очень далеко до вступления в ЕС - Орбан Переговоры по принятию решения о членстве Украины в ЕС могут перенести Боррель доложит в декабре саммиту ЕС предложения по обязательствам безопасности для Украины ЕК выделила 110 млн евро на гуманитарную помощь Украине ЕС придерживается планов снабдить Украину к марту 2024 г. 1 млн артснарядов Совет ЕС подготовит для декабрьского саммита вопрос о военной помощи Украине Венгрия против переговоров о членстве Украины в ЕС - Орбан Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС Глава ЕК назвала военную поддержку и принятие Украины в ЕС геостратегическими интересами Европы Глава ЕК назвала военную поддержку и принятие Украины в ЕС геостратегическими интересами Европы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az