ЕС выплатил Украине 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) выплатила в среду Украине транш в 1,5 млрд евро в рамках пакета макрофинансовой помощи объемом до 18 млрд евро на 2023 год, объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодняшняя выплата в размере 1,5 млрд евро доводит нашу общую макрофинансовую помощь Украине с начала года до 16,5 млрд евро", - сообщила председатель Европейской комиссии.

По ее словам, "эта финансовая помощь со стороны Европы оказалась полезной для экономической стабильности Украины и непрерывности ее основных государственных услуг".

"Наша общая поддержка Украины в настоящее время составляет почти 85 млрд евро, включая военные поставки. И мы продолжим поддерживать Украину, предлагая дополнительную помощь в размере 50 млрд евро на последующие годы, до 2027 года", - сказала фон дер Ляйен.

Пакет в 18 млрд евро направлен на помощь Украине в покрытии ее неотложных потребностей в финансировании, обеспечивая "стабильную, предсказуемую и значительную финансовую поддержку в 2023 году", объясняют в Еврокомиссии. Это поможет Украине продолжать выплачивать зарплаты и пенсии, а также поддерживать работу основных государственных служб, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев.

Это также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить разрушенные критически важные объекты инфраструктуры, такие как энергетическая инфраструктура, водные системы, транспортные сети, дороги и мосты, сообщается в коммюнике ЕК.