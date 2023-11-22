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Регион 22.11.2023 18:52

Секретарь СБ Армении обсудил с главой делегации ЕС вопросы региональной безопасности и расширения сотрудничества

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обсудил в среду вопросы региональной безопасности с аккредитованными в Армении послами ЕС и главой делегации ЕС, послом Василисом Марагосом, сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

Григорян рассказал о переговорном процессе по мирному урегулированию армяно-азербайджанских отношений. "Секретарь Совбеза Армении представил послам проект "Перекресток мира", - говорится в сообщении.

На встрече были обсуждены также вопросы, связанные с развитием двустороннего сотрудничества Армении и Евросоюза, расширение и укрепление сотрудничества в сфере безопасности в рамках Европейского фонда мира.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ВСТРЕЧА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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