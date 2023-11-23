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Финансы 23.11.2023 20:20

Доля «токсичных» валют в выручке крупнейших экспортеров снизилась до 17% - ЦБ РФ

Доля "токсичных" валют (доллара и евро) в выручке крупнейших российских экспортеров снизилась в сентябре до 17%, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"На начало 2022 года доля "токсичных" валют (по внешнеторговым операциям - ИФ) составляла 96%. Сейчас, конечно, она очень сильно снизилась - по крупнейшим (это примерно 30 компаний, которые мы в режиме реального времени отслеживаем) сейчас доля "токсичных" валют у них в выручке в сентябре составила всего 17%. Все остальное - это, прежде всего, юань - основная теперь валюта иностранная на нашем рынке, и рубль, и в меньшей степени уже другие валюты", - сообщила Данилова на "круглом столе" в Совете Федерации.

Глава департамента ЦБ отметила, что чем меньше используются валюты недружественных стран, тем меньше российские компании подвержены санкционной угрозе.

"Ситуация с корсчетами в "токсичных" валютах ухудшается, нашим банкам закрывают корсчета, расширяют санкционные списки", - напомнила он. При этом происходит постепенное замещение за счет открытия российскими банками корсчетов в дружественных странах.

"Подверженность нашего реального и финансового сектора санкционным рискам постепенно снижается, но, конечно, все равно она остается существенной, потому что еще остается доля внешнеторговых операций (в валютах недружественных стран - ИФ), нужно продолжать работу, чтобы и дальше ее снижать", - подчеркнула Данилова.

Доля валютных корпоративных кредитов с начала 2022 года к 1 ноября 2023 года снизилась с 25% до 17%, доля валютных депозитов юрлиц - с 30% до 23%, вкладов физлиц - с 20% до 9%, добавила глава департамента ЦБ.

Она отметила, что постоянно увеличивается доля дружественных валют, в первую очередь доля юаня. Доля дружественных валют в корпоративных средства за последние полгода выросла с 32% до 49%, заявила Данилова.

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Тэги: РОССИЯ, ВАЛЮТА, РИСКИ, ЦБ


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