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Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 77.10 -0.67 Brent 81.96 -0.49

ТЭК 23.11.2023 19:22

Цена нефти падает более чем на 2%

Цены на нефть эталонных марок падают примерно на 2% в четверг на фоне низкой активности торгов из-за праздника в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $1,73 (на 2,1%) - до $80,23 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на $1,71 (на 2,2%) - до $75,39 за баррель. Основная сессия в четверг проводиться не будет из-за празднования Дня благодарения.

Между тем аналитики Commerzbank ожидают, что цена Brent вырастет до $85 за баррель в первом полугодии 2024 года, а к концу следующего года может подняться до $90 за баррель.

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планировавшееся на 25 ноября заседание конференции ОПЕК также было перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Хотя эта новость привнесла некоторую нервозность на рынок, эксперты полагают, что перенос не скажется на результатах встречи, пишет MarketWatch. Аналитики Citi ожидают, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение производства на 1 млн б/с на первый квартал 2024 года, а остальные страны в целом пообещают придерживаться установленных квот до конца года.

Эксперты UBS также прогнозируют, что картель достигнет соглашения об ограничениях на добычу. При этом они ожидают сохранения волатильности цен на нефть в ближайшем будущем.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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