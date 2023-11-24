Brent перешла к слабому росту, торгуется у $81,8 за баррель

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно в ходе торгов в пятницу.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:29 подорожали на $0,36 (0,44%) - до $81,78 за баррель.
Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,28 (0,36%) - до $76,82 за баррель. Накануне торги WTI не проводились из-за празднования в США Дня благодарения.
Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не очном.
Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.
"Цены на нефть, скорее всего, будут умеренно колебаться в ожидании встречи ОПЕК+, - написали аналитики Commerzbank AG. - Саудовская Аравия, судя по всему, по-прежнему готова взять на себя львиную долю сокращения добычи, необходимого для стабилизации рынка".
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