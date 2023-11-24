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Цена на нефть

23.11 $/bbl +/- WTI 76.40 -0.70 Brent 81.42 -0.54

ТЭК 24.11.2023 20:15

Нефть марки Brent продолжает дорожать, приблизилась к $82 за баррель

Нефть североморской марки Brent дорожает в ходе вечерних торгов в пятницу, тогда как североамериканская WTI слабо дешевеет.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:45 подорожали на $0,55 (0,68%) - до $81,97 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,21 (0,27%) - до $76,89 за баррель.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не очном. Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства нефти.

"Ключевой момент заключается в том, что перенос заседания случился не из-за того, что Саудовская Аравия изменила свою позицию. Королевство, судя по всему, по-прежнему готово взять на себя львиную долю сокращения добычи, необходимого для стабилизации рынка", - написали аналитики Commerzbank.

Эксперты банка уверены, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на первый квартал следующего года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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