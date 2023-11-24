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Дальнее зарубежье 24.11.2023 20:49

Мишель с оптимизмом смотрит на шансы принятия дальнейших мер ЕС в поддержку Украины

ЕС готов продолжать вводить санкции против РФ и поддерживать Украину в различных сферах, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в пятницу.

"Мы поддерживаем Украину, и мы будет поддерживать ее до тех пор, пока это будет необходимо", - пообещал он во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Канаде.

Глава Евросовета заявил, что "оптимистично настроен относительно дальнейших мер ЕС" в поддержку Украины. Мишель заверил, что в ЕС готовы принимать дополнительные решения, в частности, готовы вводить новые санкции против РФ.

Также он напомнил, что ЕС уже выделил Украине помощь на общую сумму 83 млрд евро в различных сферах. Речь идет, в том числе, о финансовой и военной помощи.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ, ОПТИМИЗМ


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