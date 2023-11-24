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Бизнес и законодательство 24.11.2023 22:02

Молдова присоединяется к программе единого рынка Европейского союза

Законодательное собрание Молдовы в пятницу ратифицировало соглашение с Евросоюзом об участии республики в Программе единого рынка, передает корреспондент "Интерфакса".

Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан отметил, что после ратификации документа предприниматели Молдовыполучат расширенный доступ к европейским фондам.

"Благодаря этому будет обеспечена последовательная структура финансирования с целью поддержки ключевых целей - обеспечения безопасности пищевых продуктов, защиты потребителей и поддержка малых и средних предприятий. Программа предполагает разработку и распространение высококачественной европейской статистики. Политику ЕС можно будет оценивать, граждане, власти, бизнес и лица, принимающие решения, смогут участвовать в демократическом процессе и принимать обоснованные решения", - заявил Мариан.

По его словам, Молдоваполучит доступ к финансовым инструментам, опыту и передовой практике других стран-бенефициаров Программы.

Общий бюджет Программы 4,2 млрд евро на период 2021-2027 гг.

Соглашение с ЕС об участии Молдовыв Программе единого рынка было подписано 8 сентября 2023 года.

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Тэги: МОЛДОВА, ЕС, РЫНОК, ИНТЕГРАЦИЯ


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