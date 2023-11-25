ЕС выделит Украине 50 млн евро на восстановление портов

Европейский Союз выделит Украине 50 млн. евро на восстановление поврежденной вследствие российских атак портовой инфраструктуры, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на Европейский Союз. Мы продолжаем расширять наши "Линии солидарности" и выделим 50 млн. евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры", - написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».